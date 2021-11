Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2021 ORE 07.20 FT

APRIAMO CON LA SEGNALAZIONE DI PIOGGIA SULLA TUTTA LA A24 ROMA TERAMO. INVITIAMO ALLA MASSIMA PRUDENZA.

ANCHE PER LA GIORNATA DI OGGI INFATTI IL BOLLETTINO DIRAMATO DALLA PROTEZIONE CIVILE VEDE L’INTERO TERRITORIO REGIONALE COLORATO DI GIALLO CON PRECIPITAZIONI MODERATE

AL MOMENTO IL TRAFFICO SI PRESENTA GENERALEMNTE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO,

RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.

