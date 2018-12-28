Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2018 ore 08:15
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VIABILITA’ DEL 28 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO
RALLENTAMENTI IN VIA LAURENTINA AD ARDEA ALL’ALTEZZA DI VIA NUOVA FLORIDA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASILINA SI RALLENTA BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI IN VIA TIBURTINA A SETTECAMINI, ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO VERSO IL RACCORDO
PERCORRENDO LA VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A MONTEROSI TRA VIA DELLA SALIVOTTA E VIA DELLE VIGNE NUOVE IN DIREZIONE ROMA
DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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