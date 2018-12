Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2018 ore 08:45

VIABILITA’ DEL 28 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO

AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

PERCORRENDO LA VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A MONTEROSI TRA VIA DELLA SALIVOTTA E VIA DELLE VIGNE NUOVE IN DIREZIONE ROMA

IN VIA CASILINA SI RALLENTA BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI

SULLA STRADA REGIONALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE LATINA

IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI

DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO È TUTTO

Servizio fornito da Astral