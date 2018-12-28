Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2018 ore 08:45
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VIABILITA’ DEL 28 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A MONTEROSI TRA VIA DELLA SALIVOTTA E VIA DELLE VIGNE NUOVE IN DIREZIONE ROMA
IN VIA CASILINA SI RALLENTA BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA STRADA REGIONALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE LATINA
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI
DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO È TUTTO
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