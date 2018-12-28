Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2018 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 28 DICEMBRE 2018 ORE9.05 CLAUDIO VELOCCIA
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO ILRACCORDO
IN VIA PALOMBARESE SI RALLENTA TRA LA NOMENTANA BIS E LA VIA NOMENTANA IN DIREZIONE COLLEVERDE
RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA STRADA REGIONALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE LATINA
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI
INFINE SULLA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO, PRESTARE ATTENZIONE ALL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE 112 PER PICINISCO PER LA PRESENZA DI GHIACCIO A SEGUITO DEL GUASTO DI UNA CONDOTTA IDRICA,
DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO È TUTTO
Servizio fornito da Astral