Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2018 ore 09:45

VIABILITA' DEL 28 DICEMBRE 2018 ORE 9.35

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO

IN VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI A MORLUPO ALL’ALTEZZA DI VIA SAN MICHELE NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI

RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A FINOCCHIO, ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI

INFINE SULLA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO, PRESTARE ATTENZIONE ALL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE 112 PER PICINISCO PER LA PRESENZA DI GHIACCIO A SEGUITO DEL GUASTO DI UNA CONDOTTA IDRICA,

