Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2018 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 28 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO
IN VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI A MORLUPO ALL’ALTEZZA DI VIA SAN MICHELE NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI
RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A FINOCCHIO, ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI
INFINE SULLA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO, PRESTARE ATTENZIONE ALL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE 112 PER PICINISCO PER LA PRESENZA DI GHIACCIO A SEGUITO DEL GUASTO DI UNA CONDOTTA IDRICA,
DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVITA STRADALE
Servizio fornito da Astral