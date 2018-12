Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2018 ore 11:30

VIABILITA’ DEL 28 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE LAURENTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA

IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA

IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A TIVOLI TERME TRA VIA DELL AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO E' TUTTO

