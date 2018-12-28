Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2018 ore 12:30
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VIABILITA’ DEL 28 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PONTINA ED OSTIESNE IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE LAURENTINA E ROMANINA
PERCORRENDO LA DIRAMAZIONE ROMA NORD UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE FIANO ROMANO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
SEMPRE PER INCIDENTE SULLA STRADA REGIONALE PONTINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE ROMA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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