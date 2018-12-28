Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2018 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 28 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GIANMARCO TULLI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE TRA PISANA E AURELIA. CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI.
PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
RICORDIAMO INOLTRE CHE QUESTA NOTTE CONTINUAno i lavori di manutenzione DALLE ORE 21.30 ALLE ORE 6 SULL’A24 ROMA TERAMO, sarà chiusa LA RAMPA DI SVINCOLO sul RACCORDO PER CHI PROVIENE DA LUNGHEZZA IN DIREZIONE ROMA CENTRO.
DA GIANMARCO TULLI PER il momento È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral