Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2018 ore 16:30

VIABILITA’ DEL 28 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIANMARCO TULLI

TRAFFICO ANCORA MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PISANA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA. IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE TRA COLOMBO E APPIA.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI.

PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

sulla linea ferroviaria roma civita castellana viterbo sono riprogrammati completamente gli orari FINO AL primo gennaio 2019.

RICORDIAMO INOLTRE CHE QUESTA NOTTE continuano i lavori di manutenzione DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 6 suL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, SARÀ CHIUSO NEL TRATTO COMPRESO DA VIALE DELL’ATLETICA A VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DI FIUMICINO. DEVIATE NELLE ORE DI CHIUSURA, LE LINEE DI BUS 31, 771 E 780.

