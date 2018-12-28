Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2018 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 28 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 GIANMARCO TULLI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO ANCORA MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO PER INCIDENTE TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONE ROMA SUD.
SULLA SALARIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE RICORDIAMO CHE A CauSA DI UN MURO PERICOLANTE È CHIUSO LO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE EST DI ROMA PER L’A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SI CONSIGLIA DI IMMETTERSI A PORTONACCIO.
DA GIANMARCO TULLI PER il momento È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral