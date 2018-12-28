Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2018 ore 17:45
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VIABILITA’ DEL 28 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 GIANMARCO TULLI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA SALARIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E PROSEGUENDO CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE RICORDIAMO CHE A CauSA DI UN MURO PERICOLANTE È CHIUSO LO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE EST DI ROMA PER L’A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SI CONSIGLIA DI IMMETTERSI A PORTONACCIO.
DA GIANMARCO TULLI PER il momento È TUTTO.
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