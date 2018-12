Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2018 ore 18:45

VIABILITA’ DEL 28 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 GIANMARCO TULLI

TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SUL RACCORDO, PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI.

SULLA SALARIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA, MENTANA E MONTEROSI NEI DUE SENSI.

PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E PROSEGUENDO CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.

RICORDIAMO INOLTRE CHE CONTINUANO QUESTA NOTTE i lavori di manutenzione DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 6 suL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, SARÀ CHIUSO IL TRATTO COMPRESO DA VIALE DELL’ATLETICA A VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DI FIUMICINO. DEVIATE NELLE ORE DI CHIUSURA, LE LINEE DI BUS 31, 771 E 780.

Servizio fornito da Astral