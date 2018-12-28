Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2018 ore 19:15
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VIABILITA’ DEL 28 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 GIANMARCO TULLI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SUL RACCORDO, PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD. MENTRE IN INTERNA CI SONO CODE TRA CASILINA E TUSCOLANA.
SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA, MENTANA E MONTEROSI NEI DUE SENSI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E PROSEGUENDO CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
RICORDIAMO INOLTRE CHE QUESTA NOTTE CONTINUAno i lavori di manutenzione DALLE ORE 21.30 ALLE ORE 6 SULL’A24 ROMA TERAMO, sarà chiusa LA RAMPA DI SVINCOLO sul RACCORDO PER CHI PROVIENE DA LUNGHEZZA IN DIREZIONE ROMA CENTRO.
DA GIANMARCO TULLI PER il momento È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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