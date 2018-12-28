Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2018 ore 19:45
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VIABILITA’ DEL 28 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 GIANMARCO TULLI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE
DELLA FLAMINIA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE AL KM 26+600 ALTEZZA RIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI.
RICORDIAMO INOLTRE CHE QUESTA NOTTE CONTINUAno i lavori di manutenzione DALLE ORE 21.30 ALLE ORE 6 SULL’A24 ROMA TERAMO, sarà chiusa LA RAMPA DI SVINCOLO sul RACCORDO PER CHI PROVIENE DA LUNGHEZZA IN DIREZIONE ROMA CENTRO. E SEMPRE PER lavori di manutenzione DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 6 suL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, SARÀ CHIUSO IL TRATTO COMPRESO DA VIALE DELL’ATLETICA A VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DI FIUMICINO. DEVIATE NELLE ORE DI CHIUSURA, LE LINEE DI BUS 31, 771 E 780.
DA GIANMARCO TULLI PER il momento È TUTTO.
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