Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2018 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 28 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 GIANMARCO TULLI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
SULLA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AL KM 26+600 ALTEZZA RIANO CI SONO CODE TRA QUARTICCIOLO E CASTEL NUOVO DI PORTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO IN ENTRAMBI I SENSI.
RICORDIAMO INOLTRE CHE QUESTA NOTTE CONTINUAno i lavori di manutenzione DALLE ORE 21.30 ALLE ORE 6 SULL’A24 ROMA TERAMO, sarà chiusa LA RAMPA DI SVINCOLO sul RACCORDO PER CHI PROVIENE DA LUNGHEZZA IN DIREZIONE ROMA CENTRO. E SEMPRE PER lavori di manutenzione DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 6 suL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, SARÀ CHIUSO IL TRATTO COMPRESO DA VIALE DELL’ATLETICA A VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DI FIUMICINO. DEVIATE NELLE ORE DI CHIUSURA, LE LINEE DI BUS 31, 771 E 780.
DA GIANMARCO TULLI PER oggi È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral