Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 28 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

MATTINATA CARATTERIZZATA DAL VENTO FORTE NELLE ZONE MONTUOSE E TEMPERATURE BASSE SOPRATTUTTO AL CONFINE CON L’ABRUZZO

SULL’A1 ROMA NAPOI NEBBIA A BANCHI TRA VALMONTONE E CEPRANO CON VISIBILITA’ AD 80 MT

ATTENZIONE ANCHE SULL’A24 ROMA TERAMO TRA IL BIVIO DELLA ROMA PESCARA E L’AQUILA PER NEVISCHIO. ATTIVI MEZZI INVERNALI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO ATTIVO NUOVO CALENDARIO PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE SULLA FERROVIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO. IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

A ROMA IN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 SUL PERCORSO

TERMINI-

VIA NAZIONALE-

LARGO CHIGI-

PIAZZA BARBERINI

TERMINI CON UNA FREQUENZA DI 25 MINUTI.

OGGI DI NUOVO IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING, DALLE 10,30 ALLE 20. CON UNA FREQUENZA DI CIRCA 16 MINUTI.

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral