Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 28 DICEMBRE 2019 ORE 08.20 ALESSIO CONTI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL SECONDO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
MATTINATA CARATTERIZZATA DAL VENTO FORTE NELLE ZONE MONTUOSE E TEMPERATURE BASSE SOPRATTUTTO AL CONFINE CON L’ABRUZZO
SULL’A1 ROMA NAPOLI NEBBIA A BANCHI TRA COLLEFERRO E CEPRANO CON VISIBILITA’ A 100 MT
ATTENZIONE ANCHE SULL’A24 ROMA TERAMO TRA IL BIVIO DELLA ROMA PESCARA E L’AQUILA PER NEVISCHIO. ATTIVI MEZZI INVERNALI
INCIDENTE SULLA BRETELLA SALARIA SUD CODE IN USCITA DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD
SULLA A12 ROMA TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA VERSO ROMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO ATTIVO NUOVO CALENDARIO PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE SULLA FERROVIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO. IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
A ROMA IN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 SUL PERCORSO
TERMINI-
VIA NAZIONALE-
LARGO CHIGI-
PIAZZA BARBERINI
TERMINI CON UNA FREQUENZA DI 25 MINUTI.
OGGI DI NUOVO IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING, DALLE 10,30 ALLE 20. CON UNA FREQUENZA DI CIRCA 16 MINUTI.
PER LA VIABILITA’ RELATIVA AGLI EVENTI NEL LAZIO SEGNIALIAMO AD ARTENA STASERA LA NOTTE DELLA MUSICA DALLE 15.30 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN MOLTE STRADE DEL CENTRO CITTADINO TRA CUI
VIA ENRICO FERMI, VIA DI VITTORIO, PIAZZA GALILEI VIA FLEMING E VIA BORGHESE
IL DETTAGLIO DELLE ALTRE STRADE INTERESSATE SU INFOMOBILITA.ASTRAL SPA.IT
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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