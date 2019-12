Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 28 DICEMBRE 2019 ORE 09.20 ALESSIO CONTI

PRESTARE ATTENZIONE SULL’A24 ROMA TERAMO TRA IL BIVIO DELLA ROMA PESCARA E L’AQUILA PER NEVISCHIO. ATTIVI MEZZI INVERNALI

INCIDENTE SULLA BRETELLA SALARIA SUD CODE IN USCITA DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD

SULL’A12 ROMA TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA VERSO ROMA

A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA TIBURTINA.

ANCORA CHIUSAL’APPIA TRA BORGO FAITI E LA MIGLIARA 53 A CAUSA DELLE ALBERATURE CADUTE DURANTE IL MALTEMPO DEGLI SCORSI GIORNI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO ATTIVO NUOVO CALENDARIO PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE SULLA FERROVIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO. IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

A ROMA IN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 SUL PERCORSO

TERMINI-

VIA NAZIONALE-

LARGO CHIGI-

PIAZZA BARBERINI

TERMINI CON UNA FREQUENZA DI 25 MINUTI.

OGGI DI NUOVO IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING, DALLE 10,30 ALLE 20. CON UNA FREQUENZA DI CIRCA 16 MINUTI.

PER LA VIABILITA’ RELATIVA AGLI EVENTI NEL LAZIO SEGNIALIAMO AD ARTENA STASERA LA NOTTE DELLA MUSICA DALLE 15.30 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN MOLTE STRADE DEL CENTRO CITTADINO TRA CUI

VIA ENRICO FERMI, VIA DI VITTORIO, PIAZZA GALILEI VIA FLEMING E VIA BORGHESE

IL DETTAGLIO DELLE ALTRE STRADE INTERESSATE SU INFOMOBILITA.ASTRAL SPA.IT

