Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 28 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INCIDENTE SULLA VARIANTE DEI MONTI LEPINI, CI TROVIAMO NEL COMUNE DI SESSE. CODE TRA VIA ROANA E LA MIGLIARA 46
RESTANDO IN ZONA RESTA CHIUSA L’APPIA TRA BORGO FAITI E LA MIGLIARA 53 A CAUSA DELLE ALBERATURE CADUTE DURANTE IL MALTEMPO DEGLI SCORSI GIORNI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO ATTIVO NUOVO CALENDARIO PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE SULLA FERROVIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO. IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
A ROMA IN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 SUL PERCORSO
TERMINI-
VIA NAZIONALE-
LARGO CHIGI-
PIAZZA BARBERINI
TERMINI CON UNA FREQUENZA DI 25 MINUTI.
SEMPRE A ROMA OGGI DI NUOVO IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING, DALLE 10,30 ALLE 20. CON UNA FREQUENZA DI CIRCA 16 MINUTI.
PER LA VIABILITA’ RELATIVA AGLI EVENTI NEL LAZIO SEGNIALIAMO AD ARTENA STASERA LA NOTTE DELLA MUSICA DALLE 15.30 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN MOLTE STRADE DEL CENTRO CITTADINO TRA CUI
VIA ENRICO FERMI, VIA DI VITTORIO, PIAZZA GALILEI VIA FLEMING E VIA BORGHESE
IL DETTAGLIO DELLE ALTRE STRADE INTERESSATE SU INFOMOBILITA.ASTRAL SPA.IT
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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