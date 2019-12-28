Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 28 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON L’A1 FIRENZE ROMA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SBINA E ORTE VERSO FIRENZE
RESTIAMO IN ZONA A VITERBO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA PER ENTRARE IN CITTà SIA DA NORD DALL’UMBRO LAZIALE CHE DA SUD DA VIA FLEMING
CI SPOSTIAMO NELLA PROVINCIA DI ROMA DOVE TROVIAMO CODE SULLA BRACCIANESE TRA COLLE SABAZIA E OSTERIA NUOVA A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE
PIÙ A SUD CODE SULLA CASILINA TRA SANCESAREO E ZAGAROLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
LA REGIONALE NETTUNENSE, CODE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE NEI DUE SENSI DI MARCIA
RESTANDO NEL SUD PONTINO
ANCORA CHIUSAL’APPIA TRA BORGO FAITI E LA MIGLIARA 53 A CAUSA DELLE ALBERATURE CADUTE DURANTE IL MALTEMPO DEGLI SCORSI GIORNI
SPOSTIAMOCI A FROSINONE RALLENTAMENTI SULLA MONTI LEPINI TRA VALLE FIORETTA E IL BIVIO PER LA DI FIUGGI NELLE DUE DIREZIONI
PROSEGUENDO SULLA DI FIUGGI CODE ALL’INCROCIO DI TECCHIENA VERSO FROSINONE
A CASSINO INCOLONNAMENTI SULLA CASILINA TRA LA DI MONTECASSINO E VIA CAMPO DEI MONACI NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE A SORA CODE A TRATTI SULLA VALLE DEL LIRI TRA IL BIVIO PER TOFARO E LA SORA CASSINO VERSO QUEST’ULTIMA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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