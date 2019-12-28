Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 28 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON L’A1 FIRENZE ROMA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SBINA E ORTE VERSO FIRENZE
RESTIAMO IN ZONA A VITERBO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA PER ENTRARE IN CITTà SIA DA NORD DALL’UMBRO LAZIALE CHE DA SUD DA VIA FLEMING
CI SPOSTIAMO NELLA PROVINCIA DI ROMA DOVE TROVIAMO CODE SULLA BRACCIANESE TRA COLLE SABAZIA E OSTERIA NUOVA A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE
SULLA TIBURTINA FORTI RALLENTANMENTI TRA SETTEVILLE E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI
PIÙ A SUD CODE SULLA CASILINA TRA SANCESAREO E ZAGAROLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEI LAGHI E GENZANO DI ROMA VERSO VELLETRI
PROSEGUENDO SULL’APPIA VERSO TERRACINA ANCORA CHIUSO IL TRATTO TRA BORGO FAITI E LA MIGLIARA 53 A CAUSA DELLE ALBERATURE CADUTE DURANTE IL MALTEMPO DEGLI SCORSI GIORNI
SPOSTIAMOCI A FROSINONE RALLENTAMENTI SULLA MONTI LEPINI TRA VALLE FIORETTA E IL BIVIO PER LA DI FIUGGI NELLE DUE DIREZIONI
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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