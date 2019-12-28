Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 28 DICEMBRE 2019 ORE 13.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON L’A1 FIRENZE ROMA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SBINA E ORTE VERSO FIRENZE
RESTIAMO IN ZONA A VITERBO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA IN INGRESSO DA SUD DA VIA FLEMING, RIPERCUSSIONI CON INCOLONNAMENTI SU VIA SANTA MARIA IN GRADI.
CI SPOSTIAMO NELLA PROVINCIA DI ROMA DOVE TROVIAMO CODE SULLA BRACCIANESE TRA COLLE SABAZIA E OSTERIA NUOVA A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE
VERSO LA CAPITALE SULLA CASSIACODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA E DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA
PIÙ A SUD CODE SULLA CASILINA TRA SANCESAREO E ZAGAROLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEI LAGHI E GENZANO DI ROMA VERSO VELLETRI
PROSEGUENDO SULL’APPIA VERSO TERRACINA ANCORA CHIUSO IL TRATTO TRA BORGO FAITI E LA MIGLIARA 53 A CAUSA DELLE ALBERATURE CADUTE DURANTE IL MALTEMPO DEGLI SCORSI GIORNI
RESTIAMO NELLA PROVINCIA DI LATINA, SULLA NETTUNENSE CODE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI
INFINE A FORMIA INCOLONNAMENTI SULL’APPIA E SULL’APPIA QUATER IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE RIPERCUSSIONI ANCHE NELLA ZONA DEL PORTO
DA ALESSIO CONTI PER QUESTA MATTINA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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