Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 28 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI

APRIAMO CA L’A1 FIRENZE-ROMA DOVE TROVIAMO UN INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZE, INVITIAMO GLI UTENTI IN VIAGGIO DI PRESTARE LA MASSIMO ATTENZIONE PER I POSSIBILI RALLENTAMETNI

SPOSTIAMOCI SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICNO DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DELLA SCAFA E VIA TRINCEA DELLE FRASCHE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

CONTINUANO LE CHIUSURE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER, LA SS7 APPIA, L’SP76 DEI SANTI L’SP125 AUSENTE L’SP54 MAGLIANO SABINA E L’SP4 SETTEVENE PALO, TALI STRADE SONO INTERDETTE A CAUSA DI DISSESTI PROVOCATI DAL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI PRECEDENTI

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO IN DIREZIONE DI FIUMICINO PER UN GUASTO ALLA LINEA ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA, I CONVOGLI REGIASTRANO FINO A 15 MINUTI DI RITARDI

