Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 28 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICNO DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DELLA SCAFA E VIA TRINCEA DELLE FRASCHE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE
CONTINUANO LE CHIUSSURE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLRE SULLA STRADA STATALE 7 APPIA TRA IL KM 73+300 ED IL KM 87+000, SULLA STRADA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA IL KM 19+000 ED IL KM 19+700 SULLA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE TRA L MK 20+750 ED IL KM 19+500 SULLA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 0+000 ED IL KM 0+700 E LA STRADA PROVINCIALE 4 SETTEVENE PALO TRA VIA SAN PAOLO E VIA DOGANALE, TALI STRADE SONO INTERDETTE A CAUSA DEI DISSESTI PROVOCATI DAL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI PRECEDENTI
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO IN DIREZIONE DI FIUMICINO PER UN GUASTO TECNICO ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA, I CONVOGLI REGIASTRANO FINO A 15 MINUTI DI RITARDI
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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