Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 18:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 28 DICEMBRE 2019 ORE 18.20 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO
SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA, AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO
PRESTARE ATTENZIONE
A CAUSA DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI, RIMANGONO CHIUSE ALCUNE STRADE DELLA REGIONE:
LA SP4 SETTEVENE PALO CHIUSA ALL’ALTEZZA DI CERVETERI TRA VIA SAN PAOLO E VIA DOGANALE NELLE DUE DIREZIONI
ANDIAMO SU VIA APPIA, CHIUSA TRA I KM 73+300 E IL KM 87+800. SIAMO TRA BORGO FAITI E PONTINIA.PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
ANCHE LA SP125 AUSENTE E’ CHIUSA PER FRANA E SMOTTAMENTO TRA IL KM 18+200 E IL KM 20+750, SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE
MENTRE NEL FRUSINATE ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19+000 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.
CI SPOSTIAMO NEL REATINO, CHIUSA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM O E 7. IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
DAL 30 DICEMBRE RESTERA’ CHIUSA LA STAZIONE CORNELIA DELLA METRO A PER REVISIONE VENTENNALE DELLE SCALE MOBILI. PER RIDURRE I DISAGI SARA’ ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA CHE COLLEGHERA’ CORNELIA ALLA STAZIONE DI VALLE AURELIA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULAL SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral