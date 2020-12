Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 28 DICEMBRE 2020 ORE 8.05 ALESSIO CONTI

OGGI 28 DICEMBRE IN VIGORE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ARANCIONE.

CI SI PUÒ SPOSTARE SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, O TRA PICCOLI COMUNI INFERIORI A 5000 ABITANTI ENTRO MASSIMO 30KM.

VIETATI GLI SPOSTAMENTI VERSO I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

E VERSO ALTRE REGIONI.

CONSENTITO IN DEROGA, ANCHE IN ZONA ARANCIONE UN SOLO SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DELLA REGIONE LAZIO PER FAR VISITA A PARENTI O AMICI.

MASSIMO 2 PERSONE PIÙ FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E CON AUTOCERTIFICAZIONE

LA VIABILITÀ IN APERTURA.

INCIDENTE A ROMA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALL’INTERNO DELLA GALLERIA PITTALUGA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.

IL TRATTO E’ STATO RIAPERTO, TRAFFICO SOLO IN MARCIA LENTA E CI SONO CODE IN INGRESSO A ROMA A PARTIRE DA TOR CERVARA.

CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO ANCHE IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA AL KM 35+500 IN DIREZIONE ROMA

CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA

SULLA AUTOSTRADA ROMA TERAMO ATTENZIONE TRA TIVOLI E CARSOLI ORICOLA AL VENTO FORTE E ALLA NEBBIA A BANCHI CHE RENDONO LA VISIBILITÀ INFERIORE AGLI 80 METRI.

DIRAMATA ALLERTA METEO PER LA MATTINA DI OGGI PER VENTO FORTE E TEMPORALI, OLTRE A MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

A TAL PROPOSITO NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE LAZIOMAR UNITÀ VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 08.00, FORMIA-PONZA ORE 14.30 E FORMIA-VENTOTENE ORE 15.30

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE OGGI IN VIGORE SULL’INTERA RETE L’ORARIO FERIALE NON SCOLASTICO CON ULTIME CORSE ALLE 23.30

INFINE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.

