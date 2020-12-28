Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 28 DICEMBRE 2020 ORE 8.05 ALESSIO CONTI
BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
OGGI 28 DICEMBRE IN VIGORE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ARANCIONE.
CI SI PUÒ SPOSTARE SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, O TRA PICCOLI COMUNI INFERIORI A 5000 ABITANTI ENTRO MASSIMO 30KM.
VIETATI GLI SPOSTAMENTI VERSO I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
E VERSO ALTRE REGIONI.
CONSENTITO IN DEROGA, ANCHE IN ZONA ARANCIONE UN SOLO SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DELLA REGIONE LAZIO PER FAR VISITA A PARENTI O AMICI.
MASSIMO 2 PERSONE PIÙ FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E CON AUTOCERTIFICAZIONE
LA VIABILITÀ IN APERTURA.
INCIDENTE A ROMA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALL’INTERNO DELLA GALLERIA PITTALUGA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
IL TRATTO E’ STATO RIAPERTO, TRAFFICO SOLO IN MARCIA LENTA E CI SONO CODE IN INGRESSO A ROMA A PARTIRE DA TOR CERVARA.
CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO ANCHE IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA AL KM 35+500 IN DIREZIONE ROMA
CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA
SULLA AUTOSTRADA ROMA TERAMO ATTENZIONE TRA TIVOLI E CARSOLI ORICOLA AL VENTO FORTE E ALLA NEBBIA A BANCHI CHE RENDONO LA VISIBILITÀ INFERIORE AGLI 80 METRI.
DIRAMATA ALLERTA METEO PER LA MATTINA DI OGGI PER VENTO FORTE E TEMPORALI, OLTRE A MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
A TAL PROPOSITO NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE LAZIOMAR UNITÀ VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 08.00, FORMIA-PONZA ORE 14.30 E FORMIA-VENTOTENE ORE 15.30
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE OGGI IN VIGORE SULL’INTERA RETE L’ORARIO FERIALE NON SCOLASTICO CON ULTIME CORSE ALLE 23.30
INFINE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.
DA ALESSIO CONTI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral