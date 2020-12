Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 28 DICEMBRE 2020 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’;

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FIRENZE-ROMA, A CAUSA DI INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ ORDINE IL SERVIZIO E’ RALLENTATO CON RITARDI FINO A 40 MINUTI; RIPERCUSSIONI SU ALCUNI TRENI INTERCITY TRA ROMA TERMINI E FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA; SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, A SEGUITO DI CADUTA ALBERI SUI BINARI AVVENUTA NEL POMERIGGIO A CAUSA DEL MALTEMPO, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA GROTTE CELONI E PANTANO;

E PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO, E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA NAVE DELL’UNITA’ VELOCE FORMIA-PONZA, PREVISTA PER LE 5.30 DI DOMANI 29 DICEMBRE.

INFINE CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO A RISPETTARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE, DAL 31 DICEMBRE, E FINO AL 6 GENNAIO, AD ECCEZIONE DI LUNEDI’ 4, IN TUTTA ITALIA SARANNO IN VIGORE LE NORME RELATIVE ALLA ZONA ROSSA; VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI NELLE FASCE ORARIE INTERESSATE , SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’.

