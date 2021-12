Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 27 DICEMBRE 2021 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SULLA FLAMINIA NEI PRESSI DI RIANO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE LOCALITA’ DI MONTE CAMINETTO E MONTE CALGARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO;

TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE ALTRE ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO ALTRI PROBLEMI;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO, CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE VITTORIO EMANUELE: IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE FERMATE MANZONI E TERMINI; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, RICORDIAMO CHE IN CONCOMITANZA CON LA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER LE FESTIVITA’ E’ SOSPESO IL SERVIZIO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO

E' TUTTO, DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA'

