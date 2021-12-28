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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2021 ore 19:45

di - 28 Dicembre 2021 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 28 DICEMBRE 2021 ORE 19.05 CILUFFO MARCO
    BEN RITROVATI DA MARCO CILUFFO
    E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA
    SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    RIPRISTINATA LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO
    TRAFFICO SCORREVOLE NELLE DUE CARREGGIATE
    PERMANGONO DISAGI
    PER UN PRECEDENTE INCIDENTE
    A NORD DELLA CAPITALE
    SULLA FLAMINIA
    ALTEZZA LOCALITA QUARTICCIOLO
    CON CODE NELLE DUE DIREZIONI
    ALTRE CODE
    QUI PER LAVORI
    SONO SEGNALATE SULLA SALARIA
    QUI ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
    ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
    VERSO IL CENTRO
    PERMANGONO DISAGI AL TRASPORTO FERROVIARIO
    A CAUSA DI UN GUASTO
    TRAFFICO ANCORA RALLENTATO
    SUL NODO DI ROMA
    ANCORA IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI
    RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
    DA ASTRAL INFOMOBILITA è TUTTO
    AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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