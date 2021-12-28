Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 28 DICEMBRE 2021 ORE 19.05 CILUFFO MARCO
BEN RITROVATI DA MARCO CILUFFO
E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA
SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RIPRISTINATA LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO
TRAFFICO SCORREVOLE NELLE DUE CARREGGIATE
PERMANGONO DISAGI
PER UN PRECEDENTE INCIDENTE
A NORD DELLA CAPITALE
SULLA FLAMINIA
ALTEZZA LOCALITA QUARTICCIOLO
CON CODE NELLE DUE DIREZIONI
ALTRE CODE
QUI PER LAVORI
SONO SEGNALATE SULLA SALARIA
QUI ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
VERSO IL CENTRO
PERMANGONO DISAGI AL TRASPORTO FERROVIARIO
A CAUSA DI UN GUASTO
TRAFFICO ANCORA RALLENTATO
SUL NODO DI ROMA
ANCORA IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI
RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA ASTRAL INFOMOBILITA è TUTTO
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral