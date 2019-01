Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 08:15

VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 8.05 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio

a roma code sul raccordo anulare in carreggiata interna tra la diramazione roma sud e l’ardeatina, mentre in esterna code tra boccea e pisana, code a tratti tra roma fiumicino e laurentina e proseguendo all’altezza dell’a24 e della flaminia

rallentamenti anche su la diramazione roma nord tra settebagni ed il raccordo in direzione roma

sul tratto urbano dell’a24 consuete code tra torcervara e la tangenziale est in direzione di roma

code anche sul tratto urbano della roma fiumicino verso l’eur all’altezza del raccordo e tra magliana e via del cappellaccio

traffico sostenuto in direzione della capitale

Rimosso l’incidente a campagnano sulla cassia in direzione roma, rallentamenti tra le rughe e formello

si rallenta sulla flaminia tra labaro e saxarubra qui ancora attivo il restringimento di carreggiata,

code sulla salaria tra settebagni e castel giubileo

rallentamenti e code sulla nomentana e teburtina da marco simone a san basilio

Code sull’appia tra la via dei laghi e capannelle

si sta in colonna sulla pontina tra castel romano e tor de cenci e più avanti tra spinaceto e la colombo

su quest’ultima e sulla via via del mare incolonnamenti tra acilia e vitinia sempre in direzione della capitale

infine per il trasporto pubblico le linee tram 3 e 19 sono limitate nella stazione di galeno. attivi bus sostitutivi tra galeno e valle giulia7 risorgimento

DA ALESSIO CONTI PER il momento E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. a più tardi

Servizio fornito da Astral