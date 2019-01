Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 17:45

VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 17.35 ERICA TERENZI

BUONPOMERIGGIO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio

file sulla pontina AD ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA COLOMBO CI SONO CODE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA.

sulla caSILINA IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

FILE SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA laurentina e la tuscolANA E ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA-L’AQUILA.

CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LA TIBURTINA.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VI fiorentini e il raccordo IN USCITA DA ROMA.

SULLA FL4 ROMA-VELLETRI IL TRAFFICO FERROVIARIO E’ IN GRADUALE RIPRESA FRA CECCHINA E LANUVIO.

DA ERICA TERENZI PER ORA E' TUTTO.

