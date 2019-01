Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 19:45

VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 19.35 ERICA TERENZI

BUONA SERA E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio

SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA CASSIA E VIA TRIONFALE.

SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E TRA CASILINA E TIBURTINA.

SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA COLOMBO E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE PER LAVORI CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI.

ED INFINE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA TORRINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

DA ERICA TERENZI PER ORA E’ TUTTO.

Servizio fornito da Astral