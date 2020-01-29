Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 08:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO;
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PRENESTINA E NOMENTANA, E PROSEGUENDO TRA SELVA CANDIDA E AURELIA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO, STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E LA MAGLIANA VERSO L’EUR;
SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
PIU’ A SUD TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO, E SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA PRIVERNO E MONTE SAN BIAGIO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO IN DIREZIONE NAPOLI, CON RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral