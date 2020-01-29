Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PISANA E VIA DEL MARE;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO, STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E LA MAGLIANA VERSO L’EUR;
SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
PIU’ A SUD TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO, E SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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