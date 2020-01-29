Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE DUE INCIDENTI STANNO CREANDO DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA: IL PRIMO PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE PISANA E VIA DEL MARE, L’ALTRO TRA ARDEATINA E APPIA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE IN INTERNA, CON CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO, STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E LA MAGLIANA VERSO L’EUR;
SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
PIU’ A SUD TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO, SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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