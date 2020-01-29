Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE SI SONO CONCLUSI I DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA ESTERNA; PERMANGONO TUTTAVIA DISAGI, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PISANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA;
IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA;
CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE LE CODE SI SONO RIDOTTE E AL MOMENTO PERMANGONO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI INO AL RACCORDO, QUI DOVUTE A DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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