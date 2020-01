Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA PRIVERNO E MONTE SAN BIAGIO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO IN DIREZIONE NAPOLI; PER IL TRASPORTO MARITTIMO, A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO SONO STATE SOPPRESSE LE CORSE PREVISTE PER OGGI TRA FORMIA E PONZA DELLE 14.30, E TRA FORMIA E VENTOTENE DELLE ORE 15.30.

E IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ANCORA IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PISANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA;

SULLA STESSA APPIA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE;

