Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 11:30

IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’;

PER I CANTIERI ATTIVI, SULLA VIA BRACCIANENSE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE TRA IL KM 44 ED IL KM 43+500 NEI PRESSI DI OSTERIA NUOVA: SUL TRATTO INTERESSATO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA PRIVERNO E MONTE SAN BIAGIO IL SERVIZIO E’ FORTEMEMNTE RALLENTATO IN DIREZIONE NAPOLI; RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO;

