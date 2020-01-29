Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO TRA PRIVERNO E MONTE SAN BIAGIO, IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE IN DIREZIONE NAPOLI;
REGOLARE ANCHE LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’;
E A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI MESI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000, NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19+000 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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