Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 15.20 MARCO CILUFFO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DALL AUTOSTRADA A1 MILANO NAPOLI DOVE SI S TA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE DEL NODO A 24 E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI

MENTRE SUL RACCORDO TROVIAMO CODE PER LAVORI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA COLOMBO

SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA INCROCIO CON VIA VERMICINO

E A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI MESI SCORSI RESTANO CHIUSE LE STRADE PROVINCIALI

54 MAGLIANO SABINA, NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA,

LA 76 DEI SANTI, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA NEI PRESSI DI CASSINO,

E LA 125 AUSENTE, IN LOCALITA’ CASTELFORTE,

SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO,

ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

