Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 16:20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E OSTIENSE
PASSIAMO SUL TRATTO URBANO SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E E VIA TOGLIATTI IN USCITA
SULLA CASILINA SI STA IN CODA NEI DUE SENSI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO
STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE
E A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI MESI SCORSI RESTANO CHIUSE LE STRADE PROVINCIALI
54 MAGLIANO SABINA, NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA,
LA 76 DEI SANTI, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA NEI PRESSI DI CASSINO,
E LA 125 AUSENTE, IN LOCALITA’ CASTELFORTE,
SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO,
ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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