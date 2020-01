Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 16:20 MARCO CILUFFO

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E OSTIENSE

PASSIAMO SUL TRATTO URBANO SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E E VIA TOGLIATTI IN USCITA

SULLA CASILINA SI STA IN CODA NEI DUE SENSI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO

STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE

E A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI MESI SCORSI RESTANO CHIUSE LE STRADE PROVINCIALI

54 MAGLIANO SABINA, NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA,

LA 76 DEI SANTI, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA NEI PRESSI DI CASSINO,

E LA 125 AUSENTE, IN LOCALITA’ CASTELFORTE,

SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

