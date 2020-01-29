Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 17:05 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA REGISTRIAMO CODE TRA LE USCITE COLOMBO E ARDEATINA E PROSEGUENDO PIU AVANTI RALLENTAMENTI FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E LAURENTINA
PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL A24 TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TOGLIATTI, IN USCITA
STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANDIAMO SULLA CASILINA SI STA IN CODA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA VIA VERMICINO
E A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE
NEI MESI SCORSI
RESTANO CHIUSE LE STRADE PROVINCIALI
54 MAGLIANO SABINA, NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA,
LA 76 DEI SANTI, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA, NEI PRESSI DI CASSINO,
E LA 125 AUSENTE, IN LOCALITA’ CASTELFORTE,
SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO,
ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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