Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 17:35 MARCO CILUFFO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA REGISTRIAMO CODE TRA LE USCITE COLOMBO E ARDEATINA E PROSEGUENDO PIU AVANTI RALLENTAMENTI FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E LAURENTINA

PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL A24 TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TOGLIATTI, IN USCITA

TRAFFICO SOSTENUTO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE

SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE

SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA

E CHIUDIAMO SULLA CASILINA DOVE SI STA IN CODA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA INCROCIO VIA VERMICINO

DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO,

AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Servizio fornito da Astral