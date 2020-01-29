Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 17:35 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA REGISTRIAMO CODE TRA LE USCITE COLOMBO E ARDEATINA E PROSEGUENDO PIU AVANTI RALLENTAMENTI FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E LAURENTINA
PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL A24 TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TOGLIATTI, IN USCITA
TRAFFICO SOSTENUTO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE
SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE
SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA
E CHIUDIAMO SULLA CASILINA DOVE SI STA IN CODA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA INCROCIO VIA VERMICINO
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO,
AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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