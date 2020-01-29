Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 18:35 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO REGISTRIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE COLOMBO E APPIA
MENTRE IN INTERNA SEMPRE CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA
PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL A24 TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TOGLIATTI, IN USCITA MENTRE IN ENTRATA CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
Cè TRAFFICO SULLA ROMA FIUMICINO IN USCITA ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA
TRAFFICO SOSTENUTO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE
SULLA TIBURTINA TRA VILLANOVA E RACCORDO
SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA
MENTRE SULLA COLOMBO TROVIAMO CODE IN USCITA ALTEZZA VITINIA
STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO
E INFINE SULLA VIA APPIA CIRCOLAZIONE RALLENTATA IN USCITA DALLA CAPITALE NEI COMUNI DI ALBANO ARICCIA E GENZANO DI ROMA
E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ SULLA PONTINA TROVIAMO RALLENTAMENTI ALTEZZA POMEZIA E CODE ALTEZZA APRILIA TUTTO IN DIREZIONE LATINA
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO,
AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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