Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 19:15

PARTIAMO DAL RACCORDO REGISTRIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E APPIA

MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA

PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL A24 TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

DIFFICOLTA DI IMMISSIONE PER TRAFFICO SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA

TRAFFICO SOSTENUTO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE

SULLA TIBURTINA TRA VILLANOVA E RACCORDO

SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA

SULLA CASILINA TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO NEI DUE SENSI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO

E SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E RACCORDO A COMPLICARE LA VIABILITA’ UN INCIDENTE ALTEZZA COLLEVERDE

SCENDIAMO SULLA VIA APPIA REGISTRIAMO CIRCOLAZIONE RALLENTATA IN USCITA DALLA CAPITALE NEI COMUNI DI ALBANO ARICCIA E GENZANO DI ROMA

E INFINE SULLA PONTINA TROVIAMO RALLENTAMENTI ALTEZZA POMEZIA E CODE ALTEZZA APRILIA TUTTO IN DIREZIONE LATINA

E SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA TRAFFICO BLOCCATO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI PER UNEICOLO IN FIAMME IN DIREZIONE ROMA

E CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO

CAUSA CONDIMETEO AVVERSE DOMANI NON VERRA EFFETTUATA LA CORSA NAVE

PONZA-FORMIA DELLE ORE 05.30

