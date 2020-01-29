Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 19:05 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO REGISTRIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E APPIA
MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA
PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL A24 TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
DIFFICOLTA DI IMMISSIONE PER TRAFFICO SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA
TRAFFICO SOSTENUTO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE
SULLA TIBURTINA TRA VILLANOVA E RACCORDO
SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA
SULLA CASILINA TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO NEI DUE SENSI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO
E SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E RACCORDO A COMPLICARE LA VIABILITA’ UN INCIDENTE ALTEZZA COLLEVERDE
SCENDIAMO SULLA VIA APPIA REGISTRIAMO CIRCOLAZIONE RALLENTATA IN USCITA DALLA CAPITALE NEI COMUNI DI ALBANO ARICCIA E GENZANO DI ROMA
E INFINE SULLA PONTINA TROVIAMO RALLENTAMENTI ALTEZZA POMEZIA E CODE ALTEZZA APRILIA TUTTO IN DIREZIONE LATINA
E SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA TRAFFICO BLOCCATO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI PER UNEICOLO IN FIAMME IN DIREZIONE ROMA
E CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO
CAUSA CONDIMETEO AVVERSE DOMANI NON VERRA EFFETTUATA LA CORSA NAVE
PONZA-FORMIA DELLE ORE 05.30
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO,
AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral