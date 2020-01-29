Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 20:20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E LUNGO LE PRINCIPALI STRADE DELLA REGIONE
TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA COLOMBO ALTEZZA VITINIA IN DIREZIONE OSTIA
SULLA CASSIA BIS VEIENTANA ALTEZZA FORMELLO VERSO VITERBO
SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE
E A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE
NEI MESI SCORSI
RESTANO CHIUSE LE STRADE PROVINCIALI
54 MAGLIANO SABINA, NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA,
LA 76 DEI SANTI, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA, NEI PRESSI DI CASSINO,
E LA 125 AUSENTE, IN LOCALITA’ CASTELFORTE,
SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO,
ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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