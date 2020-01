Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 20:20 MARCO CILUFFO

IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E LUNGO LE PRINCIPALI STRADE DELLA REGIONE

TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA COLOMBO ALTEZZA VITINIA IN DIREZIONE OSTIA

SULLA CASSIA BIS VEIENTANA ALTEZZA FORMELLO VERSO VITERBO

SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE

E A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE

NEI MESI SCORSI

RESTANO CHIUSE LE STRADE PROVINCIALI

54 MAGLIANO SABINA, NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA,

LA 76 DEI SANTI, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA, NEI PRESSI DI CASSINO,

E LA 125 AUSENTE, IN LOCALITA’ CASTELFORTE,

SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

