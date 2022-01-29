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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2022 ore 12:30

di - 29 Gennaio 2022 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2022 ORE 1120 FEDERICO ASCANI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    APRIAMO CON LA CASSIA VEIENTANA DOVE PER LAVORI CI SONE CODE ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO
    PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE
    CAMBIAMO ARGOMENTO
    OGGI A ROMA PEDONALIZZATA PER L’INTERA GIORNATA VIA DEI FORI IMPERIALI. DEVIATE LE LINEE BUS
    SEMPRE NELLA CAPITALE, LA SECONDA DELLE QUATTRO GIORNATE ECOLOGICHE DELLA STAGIONE INVERNALE
    E’ IN PROGRAMMA PER DOMANI, DOMENICA 30 GENNAIO
    STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA
    LA METRO B E B1
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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