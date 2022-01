Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2022 ORE 1120 FEDERICO ASCANI

APRIAMO CON LA CASSIA VEIENTANA DOVE PER LAVORI CI SONE CODE ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO

PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE

CAMBIAMO ARGOMENTO

OGGI A ROMA PEDONALIZZATA PER L’INTERA GIORNATA VIA DEI FORI IMPERIALI. DEVIATE LE LINEE BUS

SEMPRE NELLA CAPITALE, LA SECONDA DELLE QUATTRO GIORNATE ECOLOGICHE DELLA STAGIONE INVERNALE

E’ IN PROGRAMMA PER DOMANI, DOMENICA 30 GENNAIO

STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30

PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA

LA METRO B E B1

