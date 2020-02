Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 29 FEBBRAIO 2020 ORE 07:20 FEDERICO MONTI

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE TANTO SUL RACCORDO ANULARE QUANTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, LA ROMA-LIDO IN PARTICOLARE, RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI, SABATO 29 FEBBRAIO, CAUSA LAVORI AL CAVALCAVIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, LA TRATTA LIDO CENTRO COLOMBO RESTERA’ CHIUSA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE DAL 2 MARZO INIZIERANNO I LAVORI SULLA LINEA DELLA METRO B PER REALIZZARE IL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C COLOSSEO-FORI IMPERIALI. PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO DALLE ORE 21 SARA CHIUSA LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA E SOSTITUITA DA BUS NAVETTA

