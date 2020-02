Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2020 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 29 FEBBRAIO 2020 ORE 09:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE QUANTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA PER LAVORI, NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LO SVINCOLO PER L’AURELIA ANTICA IN DIREZIONE CENTRO;

QUALCHE LINEA DI TRAFFICO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI;

SI RALLENTA INOLTRE SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, LA ROMA-LIDO IN PARTICOLARE, RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI, SABATO 29 FEBBRAIO, CAUSA LAVORI AL CAVALCAVIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, LA TRATTA LIDO CENTRO COLOMBO RESTERA’ CHIUSA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE DAL 2 MARZO INIZIERANNO I LAVORI SULLA LINEA DELLA METRO B PER REALIZZARE IL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C COLOSSEO-FORI IMPERIALI. PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO DALLE ORE 21 SARA CHIUSA LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA E SOSTITUITA DA BUS NAVETTA

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral