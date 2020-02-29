Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 29 FEBBRAIO 2020 ORE 13:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE.
PERMANGONO INVECE CODE PER LAVORI INVECE SULLA VIA AURELIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LO SVINCOLO PER L’AURELIA ANTICA IN DIREZIONE CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO BLOCCATO POI SULLA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E GROTTAROSSA IN USCITA;
SI RALLENTA SULLA CASILINA TRA PANTANO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO;
INFINE, SULLA NETTUNENSE SI PROCEDE A RILENTO NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E MONTE GIOVE NELLE DUE DIREZIONI. SEMPRE SULLA NETTUNENSE, TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE NEI PRESSI DI CAMPOLEONE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, LA ROMA-LIDO IN PARTICOLARE, RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI, SABATO 29 FEBBRAIO, CAUSA LAVORI AL CAVALCAVIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, LA TRATTA LIDO CENTRO COLOMBO RESTERA’ CHIUSA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE DAL 2 MARZO INIZIERANNO I LAVORI SULLA LINEA DELLA METRO B PER REALIZZARE IL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C COLOSSEO-FORI IMPERIALI. PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO DALLE ORE 21 SARA CHIUSA LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA E SOSTITUITA DA BUS NAVETTA
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral